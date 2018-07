Il grande fotografo Felice Beato, primo fotoreporter di guerra

di Alberto Toso Fei

Felice Beato raccontò il mondo quando la fotografia era ancora sperimentale, e fu protagonista della nascita del fotogiornalismo e del reportage; assieme al fratello Antonio fece scoprire agli europei il Giappone e le meraviglie dell’Egitto. Per contro, introdusse la fotografia nelle terre d’Oriente, influenzando la storia della fotografia in Giappone.



Ma fu anche il primo a realizzare dei fotoreportage dalle zone di guerra, inaugurando una scuola giornalistica che – purtroppo – sembra lontana dalla sua estinzione. Nato nel 1832 a Venezia da una famiglia originaria di Corfù, fu avvicinato alla fotografia dal fotografo della Zecca Ottomana James Robertson, intorno alla metà dell’Ottocento, che lo affiancò nel suo lavoro a Costantinopoli. A loro si unì più tardi il fratello di Felice, Antonio, e di lì a poco presero vita le prime grandi spedizioni fotografiche, tre il 1854 e il 1858: a Malta, in Grecia e a Gerusalemme e in India. Furono quelli gli anni in cui scoppiò la Guerra di Crimea: Felice e Antonio – assieme a Robertson – diedero vita a degli straordinari reportage di guerra che fecero il giro del mondo e contribuirono non poco a orientare l’opinione pubblica inglese, assieme a quella del resto d’Europa. Fu il primo esempio di grande fotogiornalismo di guerra.



Felice Beato partì successivamente per la Cina, ancora al seguito dell’esercito inglese, impegnato nella Guerra dell’Oppio, e nel 1863 si stabilì a Yokohama, in Giappone. Le fotografie giapponesi di Beato rivestono particolare importanza documentaria in quanto realizzate in anni in cui l’accesso degli stranieri era decisamente avversato. Il suo corposo archivio di negativi nel 1866 fu purtroppo distrutto nel grande incendio di Yokohama. Per quasi due anni si impegnò a ricostituire un adeguato fondo di immagini, che pubblicò successivamente in due diversi volumi, “Native Types” e “Views of Japan”. Nel 1871 divenne il fotografo ufficiale di una spedizione navale statunitense in Corea e nel 1873 fu nominato Console Generale per la Grecia in Giappone. Nel 1884 lasciò il paese del Sol Levante e si recò in Egitto, in qualità di fotografo ufficiale di una spedizione diretta in Sudan, a Khartoum, in soccorso del generale Charles George Gordon. Tornò in Inghilterra ma ripartì quasi subito e nel 1888 operò in Birmania. Le sue ultime notizie risalgono al 1907, quando la sua compagnia britannica, la “F. Beato Ltd” fu liquidata. Si spense a Firenze nel 1909. Anche le ultime notizie del fratello Antonio risalgono a quegli anni; un documento riporta l’annuncio di vendita del suo studio fotografico, emesso dalla vedova Beato a Luxor nel 1906. Conscio dell’interesse che le foto del Giappone avrebbero suscitato in Occidente, da un certo momento in poi Felice Beato si specializzò nella ritrattistica femminile e in scene di vita quotidiana registrando con meticolosa costanza tutta una serie di categorie sociali, di mestieri e di professioni, di negozi, usanze e utensili che di lì a poco, con la restaurazione Meiji che nel 1868 spazzò via il Giappone feudale degli Shogun, e la conseguente occidentalizzazione, sarebbero andati scomparendo.



Qualche anno più tardi fu seguito dal vicentino Adolfo Farsari, che nel 1885 ne rilevò lo studio fotografico di Yokohama. In Giappone la sua influenza fu notevole, sia in termini di vero e proprio insegnamento delle tecniche di ripresa, sia per il livello della documentazione che riuscì a produrre. Nella sua lunga attività assistette all’evoluzione dei materiali sensibili, e li utilizzò praticamente tutti, a cominciare dai negativi al collodio umido stampati sulle carte all’albumina fino, probabilmente, alle lastre in gelatina al bromuro d’argento. Fu anche un pioniere delle tecniche di colorazione a mano delle copie positive, che naturalmente rendeva le immagini più attraenti – che diffuse anche tra i fotografi giapponesi. I suoi reportage hanno il merito di aver portato in Occidente immagini di luoghi e di persone fino a quel momento praticamente sconosciuti, plasmando l’immagine del Giappone medievale, che entrò prepotentemente nell’immaginario collettivo del suo tempo rimandando fino ai giorni nostri i clichè di samurai dai volti truci e geishe con ombrellini in carta di riso.

