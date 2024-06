Fedez, tappa alla Capannina di Jesolo prima di promuovere il drink ideato con Lazza e Leonardo Maria Del Vecchio

JESOLO (VENEZIA) - Visita a Jesolo per Fedez. Nel tardo pomeriggio di ieri il rapper è arrivato nella città balneare per promuovere Boem, l'hard seltzer su cui hanno scommesso lo stesso Fedez assieme a Lazza, Camillo Bernabei, (attivo nel beverage in Italia) e l'erede dell'impero Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio. Ad annunciare il suo arrivo in città è stato proprio Federico Lucia con delle stories pubblicate nel suo profilo Instagram. Prima ha fatto tappa alla Capannina Beach, con le immagini della visita pubblicate nel profilo Instagram del locale (e subito diventate virali), poi al Terrazza Mare.