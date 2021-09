VAL DI ZOLDO - Anche ieri nessuna traccia di Federico Lugato, il 39enne in ferie con la moglie Elena in Val di Zoldo, sembra scomparso nel nulla. Ma ieri un segnale è arrivato dalla celle telefoniche che oggi indirizzeranno le ricerche verso il Duran.

Esattamente una settimana fa, verso le 9 del mattino, è uscito per una passeggiata e non è più tornato a casa. Centinaia di persone soccorritori, forze di polizia e tanti volontari hanno...

