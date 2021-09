L'ultimo saluto a Federico al Palaghiaccio di Mestre, lo straziante addio della moglie: «Ciao, mio»

MESTRE - «Abbiamo le indicazioni ufficiali della commemorazione di Federico: sarà a Mestre al Palaghiaccio del parco Bissuola sabato 18 settembre alle 16». Così la moglie di Federico Lugato, Elena Panciera, annuncia in Istagram la data dell'ultimo saluto al marito ritrovato morto in Val di Zoldo.

APPROFONDIMENTI VAL DI ZOLDO Federico Lugato, l'errore fatale: esce dal sentiero, entra nel... VAL DI ZOLDO La moglie di Federico Lugato: «Ci siamo scelti ogni giorno,... VAL ZOLDANA Speranze finite: trovato morto in montagna Federico Lugato La... VAL DI ZOLDO Federico scomparso, ricerche sospese dopo il vertice: «Ma... VAL DI ZOLDO Federico scomparso nel nulla dieci giorni fa, le ricerche saranno...

Il 39enne veneziano, residente a Milano e in vacanza con la moglie Elena in Val di Zoldo, è stato trovato lunedì mattina 13 settembre nella località “Monte San Sebastiano” dopo 18 giorni di ricerche senza esiti. Fino ad allora non era stato trovato nessun indizio, nonostante l’impiego di uomini, cani, droni ed elicotteri che si erano messi sulle sue tracce dal primo giorno. Lui però è sempre stato lì, poco distante dal giro ad anello che la mattina del 26 agosto aveva detto alla moglie Elena di voler percorrere. Lunedì, la svolta. La guardia di finanza, con le tre unità cinofile delle stazioni di Auronzo di Cadore e Passo Rolle e del Centro di addestramento “Scuola alpina”, ha ripercorso il giro ad anello su indicazione del prefetto e alle fine l’ha trovato.

Straziante la lettera di addio della moglie che ha lottato per ritrovarlo: «Ci siamo scelti ogni giorno. Ciao, mio»