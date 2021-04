Morto il giorno di Pasqua l'avvocato e scrittore Federico Fontanella

VENEZIA/ALPAGO - E' morto il giorno di Pasqua Federico Fontanella, 90 anni, avvocato, scrittore di deliziosi e arguti libri sulle tradizioni venete e veneziane tra cui "No tuti i mati xe in manicomio", "Racconti e scritti veneziani", "I racconti del giovedi grasso" e "Racconti dell'angelo custode". Federico Fontanella ha fatto anche attività politica negli anni '70 e '80, ricoprendo la carica di segretario della Dc veneziana. Da tempo viveva in Alpago.

Lascia tre figli, tra cui il nostro collega Alvise a cui vanno le condoglianze della redazione del Gazzettino.