«Sono felice come non avrei mai immaginato di essere». È radiosa Federica Pellegrini, statuaria in Armani nero con spacco vertiginoso. Candida, serena, mano nella mano con Matteo Giunta torna a Venezia sette giorni dopo il sì che ha fatto battere il cuore ad un'intera città. E lo fa all'Excelsior per ricevere il premio miglior personaggio sportivo dell'anno dalla giuria del Filming Italy Best Movie Achievement Award in una raffinata serata che ha riunito vip del cinema e della televisione, con il premio alla carriera al resista francese Claude Lelouch.



Fa un certo effetto sentirsi la signora Giunta?

«Mi piace molto. Devo dire che ancora non ci rendiamo bene conto di quello che è successo. Siamo un po' ancora sulle nuvole, questa settimana è passata così in fretta! Non ce ne siamo neanche accorti. Ieri ci hanno ricordato che siamo sposati da sette giorni. Ma come, sul serio?».



Dopo le nozze, puntata a Pesaro dalla famiglia di Matteo. Poi ritorno in Laguna, a Venezia. Sabato, Federica ha soggiornato al St Regis dove il fratello Alessandro, seguendo le orme paterne, lavora come bartender (e postato una bella foto con cappello da gondoliere, dono di un fan vogatore) e ieri ha assistito alla Regata storica arrivando in serata al Lido. Una settimana è però un tempo sufficiente per mettere a fuoco i ricordi.



E' stato un matrimonio da favola, esattamente come lo volevamo, ma forse anche più bello di quello che ci immaginavamo - confessa con candore.



Guadagna a larghe falcate il red carpet: la scena è per lei. Abbraccia Matteo, piovono auguri e applausi. Si stacca, saluta i fan e firma autografi. Poi dietrofront e arrivo sulla Terrazza dell'Excelsior: Pellegrini appare rilassata, si sente leggera dopo la prova pubblica delle nozze. Anche le favole hanno le loro controindicazioni: mille dettagli, un protocollo fittissimo, insomma una prova di resistenza. Anche se gli sposi hanno avuto in Enzo Miccio, il cui ruolo da wedding planner ha sfiorato l'angelo custode. «All'inizio c'era un minimo di tensione, credo sia normale. Ma è svaporata subito. È stata una cerimonia molto sentita, molto emozionante seguita da una grandissima festa. Devo dire che forse la cosa che non mi sarei mai aspettata è stata questa alchimia immediata tra tutti gli ospiti che venivano da ambienti molto diversi. Ma è stata davvero una serata magica». Sette giorni con la fede al dito non sono un tempo tecnico sufficiente a farsi un'idea del matrimonio, di certo la coppia più bella dell'estate è subito tornata sulla scena del crimine. «È vero - ride - Venezia si conferma la mia città del cuore. Ho portato in barca anche Matteo quindi l'abbiamo naturalizzato».



Quale autunno aspetta l'ex nuotatrice che ha regalato all'Italia mille emozioni in vasca?

«Il Viaggio di nozze deve attendere. Non partiremo subito per impegni lavorativi, lo sapevamo che ci saremmo mossi durante le vacanze di Natale. Vorremmo tornare nei nostri posti del cuore. Gli Stati Uniti soprattutto, perché ci mancano molto».



Poi Matteo la chiama per un brindisi benaugurale. «All'amore e al futuro» alza il calice Enrico Martellozzo, patron della casa viticola Bellussi Prosecco Docg. «Sono grata perché sono davvero felice nell'ultimo periodo. Mi sto divertendo tantissimo» ribadisce in più occasioni. La serenità privata, la prospettiva di una nuova vita a due, ma insieme l'interesse di mondi contigui che la mantengono sotto i riflettori sono forse un modo per raccogliere i frutti di anni di disciplina durissima e fatiche. Oggi la Divina si sente pronta per i giorni che verranno, che forse potrebbero includere anche un ingresso più deciso nel mondo dello spettacolo. «Chi lo sa?» butta lì enigmatica. «Tutto può accadere. Io sono già nel mio futuro».