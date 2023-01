SPINEA - ​Federica Pellegrini impara a sciare: «Parto dal livello sotto zero ma sono ottimista». Pioggia di commenti: «Ce la farai». La campionessa di Spinea, terminata la carriera da nuotatrice professionista, si è lanciata in una nuova "avventura sportiva": imparare a sciare. Federica Pellegrini è in vacanza con il marito Matteo Giunta a Livigno in Valtellina per trascorrere qualche giorno d'amore e relax tra neve e piste.

Per la regina dello stile libero, però, si tratta anche della prima volta sugli sci. Prima volta documentata sul suo profilo Instagram con post e stories a tema. Super Fede ha postato una foto con il maestro Mario e ha scritto: «Prima o poi doveva succedere. #valangafede Nel vero senso della parola (come potete vedere parto proprio dal livello sotto zero ma sono ottimista, poi con il grande Mario si volaaa)».

Immediati i commenti dei fan che incoraggiano Federica: «È solo acqua allo stadio solido, ce la farai». E ancora: «Sei un'atleta, sarà uno scherzo». E tra i tanti messaggi spunta anche quello della campionessa di sci Sofia Goggia: «A fine stagione vieni a sciare con me». E a stretto giro, arriva la risposta della regina del nuoto: «Sofi così sei troppo ottimista». Risate social.