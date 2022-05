Nozze vip Pellegrini-Giunta, il wedding planner alla "Divina": «Non spoilerare troppo... »

VENEZIA - La "Divina" Federica Pellegrini si sposerà in estate con il suo Matteo Giunta. La coppia non ha reso pubblici - per ovvi motivi - i dettagli delle nozze, ma è ormai certo che il wedding planner dell'evento sarà il 51enne napoletano Enzo Miccio che sta definendo e organizzando tutto con sopralluoghi in laguna.

«Non ha ancora svelato la data esatta del matrimonio, ma si è sbilanciata su periodo - anticipa Miccio - ovvero fine agosto». Ma proprio Federica nelle ultime ore ha condiviso alcuni scatti inequivocabili sui social con il futuro marito ed ex allenatore Matteo Giunta e appunto Enzo Miccio, l‘event planner per antonomasia, in “missione” in laguna nelle ultime ore con i... promessi sposi.

L'ex campionessa di Spinea ha pubblicato una foto criptica con Miccio, in cui posta: “Chissà come sarà“. E lui ha subito ribattuto: "Non spoilerare troppo...".