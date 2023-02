Federica Pellegrini e il corpo che cambia (meno allenamenti): «Ora il mio seno è più tondo...»

Federica Pellegrini ha ritrovato il suo seno. L'ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Vogue in cui spiega in che modo il suo corpo sia cambiato (e stia continuando a farlo), senza il nuoto a livelli agonistici. La Divina dice che il suo decollete le sembra più rotondo rispetto a quando si dedicava solo a gare e ad allenamenti.

Corpo che cambia

L'ex campionessa veneziana da quando si è ritirata dalla carriera agonistica ha sempre detto che il suo stile e ritmo di vita si è decisamente alleggerito, è più rilassato rispetto a quando doveva seguire certi rigidi schemi per mantenere il suo corpo al top della forma. Proprio per questo riscoperto relax, Federica pensa che il suo seno si sia arrotondato e abbia ripreso una forma naturale.

L'ex nuotatrice ha spiegato a Vogue: «Non facendo più palestra, non girando più le braccia in acqua (cosa che porta ad avere un pettorale molto sviluppato, portandosi via un po’ del seno naturale) dopo tre, quattro mesi dalla fine delle gare, mi sono stupita di come era diventato. Mi piace molto così».

onostante Federica Pellegrini non abbia mai nominato la parola gravidanza parlando del cambiamento del suo seno, ai fan un dubbio è venuto. La Divina infatti, ha sempre detto che le piacerebbe creare una famiglia con il marito Matteo Giunta anche se per il momento ha sempre messo a tacere voci di possibili gravidanze che le sono state attribuite.