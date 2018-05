Federica Pellegrini relax con una pizza prima delle gare a Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La campionessa del mondoè la stella del Gran Prix di nuoto organizzato oggi e domani alla piscina Scandone da Luciano Cotena. La Divina in acqua già oggi alle 9 per le batterie, nel pomeriggio le finali.Ieri, intanto, la Pellegrini è stata nella pizzeria Brandi per una cena con il suo allenatore Matteo Giunta. Accolti dal proprietario dello storico locale Paolo Pagnani, si sono concessi questo menu: mozzarella in carrozza, pizza margherita classica, pastiera, caprese e babà. Per una sera, insomma, niente dieta.