Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi, Enzo Miccio in lacrime: «Vi voglio bene, grazie»

Enzo Miccio non trattiene l'emozione e si lascia andare a una dedica speciale su Instagram per i neo sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Il wedding planner ha curato ogni piccolo dettaglio del matrimonio, dagli allestimenti in chiesa fino alla grande festa nel resort a 5 stelle sull'Isola delle Rose, nella laguna di Venezia. Ha creato la magia Enzo, eppure lascia la città commosso, emozionato e grato per aver partecipato alle nozze.

Tutta l'emozione di Enzo Miccio

«Torno a casa ma ho un po' di malinconia, di tristezza negli occhi, è stato troppo bello. Mi dispiace lasciare Federica e Matteo. Vi mando un bacio ragazzi, è stato bellissimo stare con voi, vi voglio bene», così Enzo saluta gli sposi, con la voce rotta dall'emozione e gli occhi gonfi di lacrime.

Un meraviglioso ricordo che la Pellegrini e Giunta porteranno nel cuore per sempre, in fondo Enzo Miccio ha regalato il giorno più bello della loro vita. Il direttore artistico dedica inoltre un post alla coppia, con un breve video del matrimonio e le belle parole: «L’affetto che circonda questa super coppia è davvero indescrivibile. Cori festanti, applausi, urla di gioia e di auguri hanno accolto Matteo e Federica all’uscita della Chiesa di San Zaccaria. E’ stata emozione e commozione iniseme…Difficile da descrivere. Auguri amici cari».