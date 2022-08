Matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la festa di nozze, fra cambi d'abito, menu' con cena gourmet e torta a 6 piani

VENEZIA - Raviolo fresco di rapa rossa e granchio condito, a seguire risotto alle clorofille formaggio mantecato e capesante arrostite e come secondo surf e turf di vitello e mazzancolle. È il menù di nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Il matrimonio più atteso dell'anno si è svolto ieri nella magica cornice della chiesa di San Zaccaria a Venezia.

Sfilati di volti noti nella Serenissima per celebrare l'amore tra la Divina e lo storico allenatore con una festa da mille e una notte. Tra gli ospiti, Giovanni Malagò, numero uno del Coni, Luca Cordero di Montezemolo e tanti amici sportivi di Fede: Martina Carraro, Valentina Marchei, Laura Letrari, Femke Heemskerk, Roberta Ioppi, Alice Mizzau, Sara Franceschi e Chiara Masini Luccetti, Fabio Scozzoli e Luca Pizzini. Tra i presenti anche Lodovica Comello, Andrea Pulese, Alessandro Pellegrini, Valentina Marchi.

Festa di nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Dopo la cerimonia nella chiesa di San Zaccaria, seguita in diretta sul Gazzettino.it , la Divina e il neo marito Matteo sono sfrecciati in barca a festeggiare con parenti e amici nell'hotel a 5 stelle JW Marriott Venice Resort & Spa, per una serata indimenticabile. La cena, neanche a dirlo, è di quelle da leccarsi i baffi: raviolo fresco di rapa rossa e granchio condito, risotto alle clorofille formaggio mantecato e capesante arrostite e come secondo surf e turf di vitello e mazzancolle. Ma il clou della cena arriva con la maxi torta.

Quanti abiti ha cambiato Federica?

Per il "sì", la campionessa italiana ha incantato gli invitati con due abiti firmati Nicole Milano, sotto la direzione artistica di Nicole Cavallo. L’abito da sposa di Federica Pellegrini è un modello made-to-measure di Nicole Milano in mikado di seta color avorio, con scollo omerale. Sulla schiena, una raffinata fila di bottoncini foderati aggiunge una nota romantica. «Penso che questo abito sia semplicemente perfetto su Federica: un equilibrio tra un design minimal e linee grintose», ha commentato Nicole Cavallo, Creative Director di Nicole Milano.

Il velo - lungo 4 metri - è ricamato con fiori applicati a mano e sublima l’eleganza della sposa durante la cerimonia. «Ogni dettaglio è stato pensato insieme a Federica e accompagnarla in questa scelta è stato davvero emozionante. Quando ha indossato il vestito messo a punto e il velo, tutto si è completato come per magia: l’abito da sposa la rendeva raggiante, mettendo in luce la parte migliore di sé», ha commentato Nicole.

Nel corso della serata Federica Pellegrini ha sorpreso tutti con altri due abiti: un modello a tuta in crepe bianco con profondo scollo a V. Con la schiena e il girovita impreziositi da raffinati micro-cristalli e fiori 3D. La tuta è completata da una giacca tuxedo bianca, tempestata di paillettes e polsini in satin di seta bianca a contrasto.

Infine il terzo vestito corto, nero e super sexy, per il primo tango "hot" con il marito Matteo.

Menu', la torta a sei piani al Marriot