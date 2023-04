VENEZIA - Federica Pellegrini, primo tuffo della stagione. Ma i fan notano un dettaglio: «È incinta?». La campionessa di Spinea ha trascorso i giorni di Pasqua e Pasquetta in vacanza con la mamma, il papà e il fratello in un resort in Sicilia, tra tuffi e scorpacciate in famiglia.

Poco fa, Federica ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti della vacanza che la vedono ritratta in costume intenta a tuffarsi in piscina, il suo habitat naturale. Ma è la foto in costume ad attrarre l'attenzione dei fan, secondo molti dei quali la regina dello stile libero (attualmente in onda a Pechino Express in coppia con il marito Matteo Giunta) potrebbe essere incinta.

Immediati i commenti: «C'è un pancino sospetto, non sarete più in due È incinta...». E ancora: «Anche il seno è cresciuto, Fede è incinta». «Questa volta - scrivono ancora - ci siamo. Stai per diventare mamma». Tantissimi dunque i messaggi di chi pensa che i "neosposi" del reality di Sky stiamo per diventare genitori.

A onor del vero, c'è anche qualcuno che non la pensa così. «Basta con questi pancini sospetti - dive una follower - ha solo mangiato un po' di più in Sicilia». Insomma, Fede è incinta? Staremo a vedere.