Non solo Talent: i giudici si sfidano a nuoto con la "Divina"che concede ai colleghi e amici25 metri di vantaggio. A bordo vasca, nelle vesti di giudice di gara, attenta e incorruttibile. La campionessa di Spinea parte quando i due avversari virano ai 25, riprende Bisio già ai 40 metri e con un rush finale da urlo tocca appena prima di uno sfinito Matano. Una sfida esilarante.Completata la gara, i giudici di Italia's Got Talent torneranno a sedersi al tavolo per riprendere “la caccia al talento”. La sfida andrà in onda stasera, venerdì 18 gennaio, dalle ore 21.15 su Sky e Tv8 preceduta dai post sui social dei protagonisti.Ecco il post di Fede