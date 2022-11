FOSSALTA DI PIAVE /Venezia) - Alla presentazione del nuovo circolo di Fratelli d'Italia interviene il sindaco del Pd. È accaduto ieri - 19 novembre - al centro civico Cattel di Fossalta. Un gesto di fair play inaspettato e quanto mai singolare. Il fondatore del circolo Daniele Bincoletto, dopo aver annunciato che il centrodestra compatto intende riconquistare il Comune nel 2024, ha dato la parola al sindaco Manrico Finotto, eletto nella civica Fossalta viva per il bene comune, sostenuta dal Pd, accolto da un applauso. «Avete detto che siete qui per sostituirmi... Accetto ben volentieri la proposta ha esordito ironicamente Finotto . A parte le battute è sempre positivo sapere che nascano gruppi che si impegnano con idee e proposte per Fossalta. Per il Comune vedremo». In paese era circolata voce della presentazione del partito che fa capo a Giorgia Meloni. «Ero curioso per cui sono venuto a sentire ha poi commentato Finotto con un sorriso . L'intervento non era concordato, ma ho accettato per correttezza e poi sono a casa mia». Un saluto cordiale a Finotto (e a tutti i fossaltini) è arrivato anche dal sindaco di Jesolo Christofer De Zotti. «Noi sindaci, al di là delle collocazioni politiche, condividiamo responsabilità, pensieri e problemi - ha detto De Zotti -. Abbiamo un'empatia e simpatia reciproca». «Le elezioni amministrative saranno una bella sfida ha aggiunto il consigliere regionale Lucas Pavanetto è bello che il sindaco Finotto sia qui ad accettarla, candidarsi oggi non è una scelta facile».

Un appuntamento, quello delle comunali, che il nuovo circolo fossaltino intende affrontare con incontri mensili con la popolazione. Ad indicare la candidata sindaca in pectore Alessandra Sartoretto è stato proprio Pavanetto. «Sartoretto è la punta di diamante del centrodestra - ha annunciato -, il continuo confronto in Consiglio comunale è importante per far crescere la città e fornire un riferimento agli elettori. Il compito di FdI è tenere unito il centrodestra nel perimetro delle elezioni politiche di settembre con Lega, Forza Italia e Coraggio Italia: a Fossalta come a San Donà, San Stino e Martellago». Nelle prime fila sedeva, infatti, Sartoretto, ex assessora della Giunta Sensini, ora consigliera di opposizione di una civica e già candidata sindaca appoggiata da FdI alle comunali del 2019. E tra i fondatori del circolo locale di FdI c'è il marito: Nicola Perissinotto, assieme a Bicoletto e Pierantonio Grandin. All'appuntamento erano presenti molti amministratori e sostenitori di FdI, tra cui Claudio Pivetta, assessore allo Sport di Musile, Robert Cifrera, referente provinciale del partito, e Massimiliano Rizzello, capogruppo FdI a San Donà.