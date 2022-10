Favaro Veneto, incendio in camera da letto in piena notte: in fuga dalle fiamme famiglia di 9 persone

FAVARO VENETO - Camera da letto in fiamme in piena notte: i pompieri mettono in salvo una famiglia di 9 persone. La notte scorsa, poco dopo le 23 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Borgo Santa Lucia a Favaro Veneto per l’incendio di una camera di un’abitazione disposta su più livelli: illesa la famiglia di 9 persone residente all’interno.

I pompieri arrivati da Mestre con autopompa, un’autopompa, l’autoscala, il carro aria e 11 operatori, hanno spento le fiamme, evitando un incendio generalizzato. Danneggiata dalle fiamme la camera da letto con il distacco delle malte del solaio e un locale lavanderia, oltre danni da fumo al primo piano e la mansarda dell’abitazione. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto la polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2:40.