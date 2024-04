Fashion festival all'Outlet con musica e spettacoli per bambini

Noventa di Piave - Torna l’appuntamento col Fashion Festival a Noventa di Piave Designer Outlet, previsto per domani, domenica 7 aprile in contemporanea con altri 4 centri McArthurGlen in tutta Italia. Centinaia i prodotti della collezione primavera-estate e dei brand più famosi scontati fino al 70%. Si può consultare l’elenco dei prodotti in offerta sul sito mcarturglen.it/noventadipiave.

Il Fashion Festival è da sempre una vera giornata di festa, pensata per intrattenere tutta la famiglia: tra le attività previste a Noventa Outlet per questa edizione, il divertente evento musicale con la band “Mary & the Quants”, in piazza della Gondola, uno spettacolo di trampolieri e, nel pomeriggio, momento aperitivo a ritmo di DJ Set in Piazza degli Scacchi. Per i piccoli ci saranno truccabimbi, maxi bolle di sapone, caramelle e palloncini.

il Centro osserverà uno speciale orario di apertura dalle h.9 alle h.21 ed è previsto un servizio di parcheggi extra presso la zona industriale di Noventa di Piave con collegamento navetta gratuito.