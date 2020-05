Fase 2 Coronavirus, come riparte il Veneto dal 18 maggio. Cosa succede nelle spiagge del Veneto? Quali sono le regole esatte da osservare per andare al mare? In spiaggia libera come funziona? Le distanze fra ombrelloni quali devono essere?



Distanze fra ombrelloni e lettini

10 metri quadrati per ogni ombrellone

Si riparte da uno spazio di. Nuove regole per un'estate in sicurezza in riva al mare. E tutto sommato con una maggiore serenità per gli operatori balneari che potranno fare i conti con regole più blande rispetto a quelle paventate dalle linee guida dell'Inail nei giorni scorsi. Dopo la sollevazione delle associazioni di categoria, contrarie alle ipotesi di una distanza di 5 metri fra le file e 4,5 metri tra gli ombrelloni della stessa fila, il distanziamento è stato ridotto. Con le indicazioni delle Regioni,mentre gli. In questo modo ogni ombrellone dovrà occupare uno spazio di 10 metri quadrati, grazie ad un'accurata verifica tra autorità sanitarie e amministrative. In ogni caso, soprattutto per le spiagge più ampie, i metri quadrati potranno aumentare su decisione degli stessi concessionari. E questa, per esempio, sarà la scelta di Bibione dove gli operatori da giorni hanno avviato delle prove assicurando per ogni bagnante uno spazio maggiore.

Ma a essere regolamentate saranno anche le distanze per i lettini che non saranno posizionati sotto l'ombrellone, che dovranno essere distanti almeno 1,5 metri. Inoltre, per evitare resse al momenti di accedere al proprio posto spiaggia bisognerà seguire un percorso specifico, con tanto di cartelli e indicazioni. E sempre per evitare assembramenti ci saranno delle corsie pure per raggiungere la battigia e tuffarsi in mare. A proposito di bagno, anche in questo caso dovrà essere garantito il distanziamento che in questo caso sarà di 1 metro tra le persone.

Spiaggia libera, obbligatorio prenotare

Per chi invece vorrà distendersi al sole scatterà l'obbligo della prenotazione, anche per i tratti di spiaggia libera (che resterà gratuita)

App per prenotare a Jesolo

Sanificazione attrezzature da spiaggia

Al momento rimane poiche però cessa quando l'ospite raggiunge l'ombrellone e vorrà entrare in mare. Una regolamentazione è stata prevista inoltre per l'accesso alla spiaggia che sarà libero per chi vorrà fare una passeggiata o il bagno., in modo da avere un costante controllo del numero di persone presenti, la cui registrazione dovrà essere conservata per 14 giorni in modo da garantire la tracciabilità degli ospiti.; Per questo Jesolo ha già avviato un'specifica già ribattezzata, che permetterà all'ospite di scegliere il posto preferito. E lo stesso sta facendo. Tra le novità dell'estate ci sarà poi il servizio di, con possibilità di effettuare l'ordine direttamente dal lettino attraverso una App in modo da evitare le code ai chioschi.Massima anche l'attenzione anche allache sarà quotidiana e riguarderà tutte le. «Nelle ultime settimane commenta Alessandro Berton, presidente regionale di Unionmare con la Regione e il Governo è stato fatto un grande lavoro. Abbiamo raccolto le indicazioni di tutte le delegazioni, arrivando alla formulazione di un protocollo che è stato tradotto in pratica. L'azione sviluppata ha permesso di avere a disposizione maggiori margini di manovra, ora tocca agli operatori allestire servizi di qualità».

A Jesolo, che ieri ha registrato il primo vero arrivo di pendolari, con l'aumento della distanze tra gli ombrelloni (lo scorso anno era di 2,80 metri), ci sarà una riduzione del 20% dei posti spiaggia garantiti. «Un sacrificio sostenibile spiega Renato Cattai, presidente di Federconsorzi - sicuramente con le nuove direttive abbiamo una maggiore serenità nell'allestimento delle spiagge, anche perché ci sposterà verso la battigia proprio nell'ottica di migliorare la vivibilità dei consorzi. Sarà fondamentale la collaborazione degli ospiti affinché ci sia un rispetto generale delle regole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA