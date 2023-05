CAMPONOGARA-CHIOGGIA - Ha lasciato tutti sgomenti, sia nella città natale di Chioggia dove ha vissuto, sia a Camponogara dove lavorava da sei anni, il decesso di Lea Zennaro, medico farmacista che gestiva la farmacia "Nuova Riviera" di via Nuova 139, a Calcroci di Camponogara.

È successo tutto in pochi giorni. Il 10 aprile era stata ricoverata all'ospedale all'Angelo di Mestre in quanto aveva accusato dei disturbi, peraltro non subito identificati.

Inizialmente le sue condizioni sembravano essere migliorate e i medici avevano già parlato di dimissioni. I familiari avevano già predisposto tutto per il suo ritorno a casa, sennonché, dieci giorni fa, il suo stato di salute è precipitato e nonostante le attente cure dei sanitari, la donna è deceduta sabato scorso.



IL SOGNO ESAUDITO

Molto discreta e riservata, non si esclude che avesse nascosto anche ai familiari e alle persone a lei più care il suo vero stato di salute. Lea Zennaro aveva 58 anni e non era sposata. Anni fa aveva partecipato ad una gara regionale per l'assegnazione di una farmacia comunale a Camponogara. Una volta vinto il concorso, nel 2017, assieme alla collega Francesca Ballarin, ha aperto la farmacia "Nuova Riviera", nella frazione Calcroci di Camponogara. Per il piccolo centro di Calcroci si era trattato di un importante avvenimento, tanto è vero che all'inaugurazione del presidio farmaceutico erano intervenute varie autorità pubbliche, compreso l'allora primo cittadino di Camponogara Giampietro Menin.

Assieme a Lea e Francesca, nella conduzione della farmacia collaboravano anche i colleghi Andrea e Jonatan. La donna era molto conosciuta e amata. In passato ha lavorato anche a Chioggia e presso l'Azienda ospedaliera di Abano Terme (Pd). Molto conosciuto anche il fratello Luigi, attuale dirigente dell'Istituto comprensivo Gramsci di Camponogara, nonché ex presidente dell'Unione dei Presidi.

Oltre al fratello Luigi lascia la sorella Franca e la cognata Betty. I suoi funerali si svolgono oggi alle 15.30 nella chiesa di Sant'Andrea di Chioggia e sua salma sarà tumulata nel cimitero comunale della stessa città.