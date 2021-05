Umana Reyer ko, Famila Schio annulla il primo match point

SCHIO - Il Famila Schio annulla il primo match point dell'Umana Reyer, vittoriosa in casa nelle prime due gare della finale scudetto al meglio delle cinque partite, e fa sua gara3 per 90-89.

Schio è la squadra che ha vinto l'ultimo scudetto nel 2019 (nel 2020 non è stato assegnato) e ha dimostrato stasera di non voler cedere il titolo a Venezia e di avere la forza per provare a ribaltare le sorti della finale: le vicentine hanno dominato gara3 imponendosi fin dal primo quarto. A metà partita conducevano 49-35, con 14 punti di vantaggio. Stesso copione nel terzo tempo: 69-53 per il Famila. Nell'ultimo e più combattuto quarto, Venezia ha accorciato le distanze, portandosi fino a -4. Incandescenti i minuti finali con le veneziane che tentano una incredibile rimonta arrivando a -2 (86-84) a 17' dalla sirena. Troppo tardi. Finisce 90-89 per le padrone di casa.

Tutto rimandato dunque a gara4, in programma giovedì 13 sempre a Schio. L'eventuale gara5 è fissata per domenica a Venezia.