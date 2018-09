Famiglia inghiottita dalla Solfatara, il giudice nomina sette super-esperti

di Marco Corazza

Un collegio peritale di benper valutare i rischi ai quali venivano esposti i visitatori dellail sito naturalistico campano. Nell’ambito del procedimento penale per disastro colposo per la tragica morte didella mogliee del figlio, tutti di Meolo, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, dott.ssa Claudia Picciotti, ha fissato per venerdì 21 settembre 2018, alle 12, presso il nuovo palazzo di Giustizia di piazza Cenni, l’udienza in camera di consiglio in relazione alla richiesta di svolgimento dell’incidente probatorio avanzata il 30 luglio scorso dai Pubblici Ministeri titolari del fascicolo, le dott.sse Anna Frasca e Giuliana Giuliano.Com’è tristemente noto, larimase vittima un anno fa, il 12 settembre 2017, visitando il noto sito naturalistico in Campania, di un terribile incidente: Lorenzo, precipitatisi uno dopo l’altro nel vano tentativo di salvare il ragazzo. Sopravvisse solo il figlio più piccolo dei Carrer, che oggi ha nove anni e vive con la zia. L’inchiesta ha portato alla lucesul piano della sicurezza sia per i visitatori sia per il personale impiegato nell’area, che da allora è sotto sequestro: camminamenti non tracciati, mancanza di segnaletica, nessuno studio preliminare sulla crosta calpestabile, solo per citarne alcuni. Violazioni che hanno portato alla iscrizione nel registro degli indagati, per il reato di, di, amministratore della Vulcano Solfatara srl, e di altri cinque soci della società che gestisce l’area e della stessa società.