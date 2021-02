Famiglia di 3 persone intossicata dalla caldaia difettosa, salvata in extremis

MESTRE - Famiglia intossicata dal monossido di carbonio ieri sera, 5 febbraio, a Mestre. Padre, sui 40 anni, madre e figlio sono stati salvati dagli operatori del Suem e dai pompieri. L'allarme è stato lanciato attorno alle 23.30. I tre sono stati soccorsi e portati in ospedale: non sarebbero in gravi in condizioni.

A saturare l'appartamento al piano rialzato di una palazzina in via Montagnola, dalle prime verifiche eseguite dai vigili del fuoco, è stato il malfunzionamento dell'impianto termico, con ogni probabilità non a norma.

Sul posto anche i tecnici dell'azienda del gas che ha bloccato l'erogazione del metano e messo in sicurezza lo stesso impianto.

Ultimo aggiornamento: 10:24

