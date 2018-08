Papà è senza patente e assicurazione: il bello si scopre quando arrivano moglie e figlia

di Fabrizio Cibin

SAN DONA' - Inseguito per mezza San Donà, scoprono che è. Arriva laperché anch'essa, con la patente di guida scaduta da un anno. Sopraggiunge la. Sembra una barzelletta, ma è tutto drammaticamente vero, pensando ai potenziali danni che macchine non assicurate potrebbero provocare in un incidente. Talmente vero che la famiglia ha accumulato qualcosa come 26 sanzioni per varie violazioni al Codice della strada, per un importo di circa 15mila euro, oltre alla