Caldaia rotta: famiglia con quattro bimbi al freddo da tre settimane

di Alice Carlon

VENEZIA - Unaconalda tre settimane., tubature fuori norma, fuoriuscite di gas. L'appartamento in questione, di proprietà di, è statoche versa in gravi difficoltà economiche: padre disoccupato e con problemi di salute, quattro bimbi piccoli dai 9 ai 2 anni e mamma che lavora come addetta alle pulizie in un albergo. La mamma è, fondatrice del gruppo facebook Mercatino delle mamme veneziane, che con i suoi 14mila utenti è diventato un importante punto di riferimento nel piccolo mondo dei social veneziani.«L'impianto è completamente fuori norma. La caldaia non solo è vecchia ma è insufficiente per scaldare tutto l'appartamento e inoltre l'espulsione dei gas combusti avviene fuori e non all'interno di un tubo come dovrebbe essere, così la famiglia di sopra quando apre le finestre respira monossido di carbonio - spiega Ivano Verna, titolare della ditta di termoidraulica che ha firmato il preventivo - Qui non c'è proprio niente da riparare: bisogna sostituire tutto e mettere al più presto a norma l'impianto»...