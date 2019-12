Mamma, papà, figlio e cane dormono: i ladri entrano in casa e rubano tutto

STRA (VENEZIA) - A Stra madre e figlia bersagliate dai ladri. Pochi mesi fa era toccato alla mamma 75enne che abita in un appartamento posto al primo piano di una palazzina di via don Orione. Mentre stava guardando la televisione, i manigoldi erano entrati in da una finestra e avevano rubato 150 euro. L'altra notte è stata derubata la figlia 40enne, N.V., che abita nello stesso quartiere, ma in via Manzoni. Per entrare in casa, nelle prime ore di giovedì, i ladri hanno scardinato la serratura della porta blindata dell'abitazione, mentre la donna, il marito e il figlio diciottenne stavano dormendo al piano superiore.



Dopo aver praticato due fori, sono riusciti a far scattare il meccanismo che bloccava l'uscio e poi l'hanno richiuso dall'esterno. Nessuno ha sentito nulla, neppure il cane che dormiva ai piedi del letto. I proprietari si sono accorti del furto solo al loro risveglio. In seguito ai loro richiami, un vicino di casa ha scorto le chiavi a terra e ha loro aperto il portone. Bottino 500 euro in contanti. I ladri si sono anche impadroniti della merenda che il figlio avrebbe dovuto portarsi a scuola al mattino.



Durante la stessa nottata i ladri hanno tentato altri colpi a Campagna Lupia e Vigonovo. In entrambi i casi sono stati scoperti e messi in fuga. A Vigonovo erano a bordo di una Ford. L'auto notata a Campagna Lupia era invece un'Audi di colore grigio, identica a quella che da settimane viene vista dopo furti tra la Riviera e il Padovano. A Vigonovo, nel frattempo, è sorto un nuovo gruppo di controllo del vicinato, tra le vie Leopardi, Pirandello e Foscolo.

