In cerca dell'albero genealogico: famiglia divisa si ritrova dopo un secolo sui social

di Filippo De Gaspari

Cercano di ricostruire l'albero genealogico della famiglia

MIRANO -che di là dell'oceano, in Brasile, un loro lontano parente chedi avere sta facendo la stessa cosa. Si sono così incontrati quasi per caso sue hanno riformato la generazione originaria che decenni fa si divise per tentare la fortuna in America latina. L'incredibile storia collega direttamente da San Paolo con Zianigo, dove nei giorni scorso l'italo-brasilianoha fatto visita ai parenti italiani che non aveva mai conosciuto. Una storia di migrazioni e ricongiungimenti insperati, avvenuta grazie alle nuove tecnologie.I Bertolini emigrarono da Zianigo in Sudamerica alla fine del 1800 e da allora non si sono mai ricongiunti. L'incontro è stato possibile grazie a un'incredibile coincidenza: mentre una parte della famiglia in Brasile ricercava le sue origini al museo dei migranti e presso altre istituzioni, i Bertolini in Italia conducevano una ricerca genealogica in vista di una commemorazione. Adelaide Bertolini, nipote di Valentino, ha così contattato via Facebook una delle pronipoti di un fratello di Valentino, potendo, grazie ai documenti forniti dai famigliari e a quelli trovati dai Bertolini italiani, confermare con certezza la parentela.«È stata un'esperienza unica ed emozionante - spiega una della famiglia, Barbara Bertolini - Marcio è stato portato in visita dai famigliari italiani nei luoghi di interesse della zona e nell'antico archivio della chiesa di Zianigo, dove assieme hanno trovato i documenti originali di battesimo del bisnonno Valentino, mentre lui ha raccontato la storia della famiglia Bertolini una volta sbarcata in Brasile». Una storia affascinante, anche se allora le scelte furono difficili e dolorose: come altre famiglie italiane, anche Valentino Bertolini emigrò in America alla fine del XIX secolo a causa delle trasformazioni socio-economiche che interessarono non solo l'Italia ma gran parte dell'Europa.Partì da Genova il 20 marzo 1895 con la moglie Giovanna Miele e la figlioletta Rosa, di soli 8 anni, per un viaggio che durò più di un mese, fino all'attracco al porto di Santos il 23 aprile. Una volta lì, si stabilì vicino a San Paolo ed ebbe altri figli. Sia la famiglia Bertolini brasiliana sia quella italiana contano oggi moltissimi membri che ora, stabilito un prezioso contatto, potranno conoscersi meglio e, magari, incontrarsi di nuovo, oltre un secolo dopo. Chi ha detto, insomma, che i social aumentano necessariamente le distanze?