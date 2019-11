Il falso chirurgo di Mestre apre una clinica di lusso a Bucarest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE - Non farà il medico, almeno per adesso. Ma la sua nuova carriera imprenditoriale sarà comunque nell'ambito sanitario:, ilche operava comeinsenza aver mai ottenuto la, aprirà una sua clinica privata. L'uomo, arrestato a febbraio e finito in carcere per un mese, ritorna a far parlare di sé. È lui stesso ad aver annunciato la cosa ai media romeni: la nuova clinica privata sarà in centro a, funzionerà esattamente come un policlinico, in cui saranno integrate diverse specialità in chirurgia plastica ed estetica, dermatologia, ginecologia e odontoiatria. Il 39enne ha raccontato di avere un socio, un amico di famiglia, che si farà carico dell'intero investimento. «Sarà una clinica di lusso - ha raccontato Politi ai