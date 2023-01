Falla in mezzo al campo, al Penzo Venezia-Sudtirol inizia in ritardo: finisce 0-1, lagunari in zona retrocessione

VENEZIA - Fuori programma... lagunare al Penzo: è iniziato con mezz’ora di ritardo il match clou della 21. giornata di B tra il Südtirol e il Venezia allo stadio Pier Luigi Penzo. In campo c'era una falla a causa di una zolla del campo che ha creato un buco pieno di acqua. In emergenza gli addetti si sono messi all'opera per risolvere il problema e le squadre sono state fatte tornate negli spogliatoi.

Fischio d’inizio alle 14.30 alla fine Sudtirol batte Venezia 1-0 (0-0) . Il gol: nel secondo tempo Tait al 31'.

