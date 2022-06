MESTRE - Con due patteggiamenti si chiude la controversa vicenda legata al crac della concessionaria Motorsport di Mestre, con filiali anche a Villorba (Tv), Legnaro (Pd), Belluno e Portogruaro.

A fine 2017 nella nota concessionaria Bmw si cominciarono a palesare una serie di sintomi tipici di aziende in grossa difficoltà: debiti non saldati, automobili ordinate e in parte pagate non consegnate, i dipendenti dei saloni che non sapevano cosa rispondere a chi si presentava chiedendo spiegazioni e i dipendenti stessi rimasti poco dopo senza stipendio.

Così, improvvisamente, a gennaio 2018 si cominciò a parlare di crac, di fallimento, di avvocati. E poi la richiesta di concordato preventivo da parte dei vertici della società: il presidente Aldo Preo, imprenditore molto conosciuto anche per essere stato il presidente del Comitato regionale Golf e del club di Villa Condulmer a Mogliano, e l'ex pilota professionista Roberto Ravaglia, consigliere di amministrazione. Presto si parlò di un buco milionario del quale la Procura (con il sostituto Stefano Buccini) ha ritenuto responsabili proprio Preo e Ravaglia, accusandoli di bancarotta fraudolenta. Ieri, 8 giugno, di fronte al Gup Alberto Scaramuzza, e assistiti dagli avvocati Alessandro Rampinelli e Marco Vassallo, hanno patteggiato un anno e 11 mesi. La scelta di chiudere il processo chiedendo l'applicazione della pena è stata una strategia per consentire ai due imprenditori di uscire da una vicenda che, per i loro legali, ha danneggiato soprattutto loro.

L'ACCUSA

Entrambi sono accusati, secondo le loro mansioni e qualifiche, di aver distratto risorse tra il 2012 e il 2015 con molte operazioni finanziarie (527 sono quelle rilevate dagli investigatori). Il grosso delle somme riguardava crediti nei confronti della Old Motorsport, la vecchia società che era in difficoltà, che a fine 2015 fu incorporata nella Motorsport Srl in un'operazione di fusione societaria. A fronte dei consistenti crediti nei confronti della bad company non erano stati fatti adeguati accantonamenti al fondo svalutazione crediti come è obbligatorio fare a copertura di crediti in difficoltà che potrebbero divenire inesigibili. In tutto queste somme da sole superavano i 16 milioni. Inoltre, la fusione per incorporazione aveva fatto ereditare alla nuova Motorsport una serie di debiti Iva della vecchia società, già soggetti ad avviso di accertamento. Un'operazione, quella della fusione, che per la Procura avrebbe causato danno ai creditori.

LA DIFESA

I difensori hanno sempre parlato di operazioni infragruppo, non finalizzate a portare via soldi dalla cassa per profitto personale degli imputati. In questo caso è stato ricordato che Preo ancora prima del fallimento, quando fu fatta la proposta di concordato preventivo, mise a disposizione tutte le sue proprietà immobili e terreni e così fece anche dopo, perdendo tutto quello che aveva guadagnato in anni di carriera.

Il tema è che la società Motorsport lavorava per aiutare la vecchia Motorsport, la quale non poteva fallire pena la perdita della concessione. Così facendo, finanziando l'altra società con oltre 16 milioni, la situazione già pesante aveva finito per travolgere tutto e tutti.

Un lato positivo della vicenda è stato che prima del fallimento, il commissario nominato dal Tribunale Roberto Ficotto, in pochi mesi era riuscito a vendere le filiali e a salvare il personale, mentre Bmw si prese in carico direttamente tutti i contratti.