Campagna choc dei medici: «Non curatevi con internet» /Foto

VENEZIA - Messaggi choc diffusi da centotrenta tra pontili Actv e cestini della città storica e sette megamanifesti tra Mestre e Marghera, contro le bufale diffuse dalla rete in materia di sanità e con l'invito a rivolgersi sempre e comunque a un professionista del settore.Al via la campagna di contrasto alle fake news pensata e finanziata dall'Ordine provinciale dei medici con il sostegno del Comune e dell'Ulss 3 Serenissima. Che per la durata di due settimane, a pagamento e gratuitamente, diffonderà messaggi mirati su vaccini e autismo, farmaci miracolosi di dubbia provenienza e in vendita solo on line, diete farlocche, dentisti non abilitati e vie differenti per contrastare il cancro.