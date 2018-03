â€‹Il Fai apre al pubblico i gioielli della laguna veneziana /Come prenotare la visita

di Maria Teresa Secondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Ca' Vendramin Calergi; tre chiese: S.Elena, Sant'Isepo, S.Giovanni Elemosinario; Palazzo Morosini Gatterburg; il negozio Olivetti, e una novità: Casa Bortoli, a Venezia (ingresso esclusivo per gli iscritti); Forte San Felice (Chioggia); Ca' della Nave a Martellago; a Mirano un percorso storico a piedi. E ancora, ville e giardini, chiese e monumenti, avamposti militari, borghi e aree archeologiche. Mille luoghi in tutta Italia eccezionalmente aperti: un patrimonio storico, artistico e naturalistico, spesso poco conosciuto, visitabile liberamente il 24 e il 25 marzo. Merito del Fai, Fondo Ambiente Italiano. Un week end importante da godere culturalmente, in cui si celebra la XXVI edizione delle Giornate Fai di Primavera. Per informazioni e prenotazioni: www.giornatefai.it...