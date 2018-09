L’ex malteria adriatica: ecco "l'hotel" dei facchini abusivi

di Davide Tamiello

MESTRE - Ai piani ci sono le stanze migliori. Ricavate da ex uffici e arredate con letti rialzati, tappeti, poltroncine in pelle e tendine separé. All’aperto, invece, gli alloggi per gli amanti dell’aria aperta: area tende, zona bagno, griglie e cucina per fritti e barbecue. Detta così, sembrerebbe la descrizione di un villaggio vacanze, e in effetti le fattezze dell’hotel ci sono tutte. Abusivo e pericolante, ma pur sempre di struttura ricettiva si parla. Siamo nell’ex malteria adriatica di via Banchina...