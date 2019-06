Mostra tra fuoco e acqua: suggestivo viaggio alle Terme di Caracalla

di Paolo Navarro Dina

VENEZIA - Questa volta. E lo farà puntando dritto alle Terme di Caracalla. Qui presenterà il 17 giugno nei sotterranei, appena riconsegnati al pubblico dopo un recente restauro, la sua mostra Plessi a Caracalla. Il segreto del tempo. L'esposizione resterà aperta fino al 29 settembre.Maestro Plessi un ritorno a Roma che aspettava da tempo.«Sono legato a questa città per tre motivi. Il primo risale all'87 quando con una gigantesca installazione raccontavo la circolarità del Tevere arginato dal travertino capitolino. La seconda volta fu per l'inaugurazione delle Scuderie del Quirinale. Ora ci riproviamo soprattutto quando mi hanno detto che i sotterranei li restauravano per me...»