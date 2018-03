di Alda Vanzan

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Succede tutto nel 2002, l'anno in cui Fabrizio Frizzi viene scaricato pubblicamente dall'allora direttore di Rai Uno, ma anche l'anno in cui trova l'amore. Fabrizio e, una fiaba che inizia sul palcoscenico di, lui conduttore, lei concorrente e poi valletta. Venticinque anni di differenza, dodici di fidanzamento, lui che nel 2013 assiste al parto e alla nascita della loro Stella, quindi il matrimonio di lì a pochi mesi. Coppia affiatata, mai chiacchierata. Una favola spezzata da un'emorragia cerebrale.È il 2001,ha appena finito il liceo classico a, gli amici la iscrivono alle selezioni di Miss Italia senza immaginare che approderà a Salsomaggiore. Dicevano che era troppo bassa, un metro e settantadue. Carlotta e Fabrizio si vedono per la prima volta sul palco di Enzo Mirigliani, un giorno lui ricorderà che l'aveva colpito subito: «Guarda che bel viso ha quella ragazza». Gareggia con il numero 6, arriva in finale e sfiora la vittoria. Seconda. L'anno dopo, 2002, com'erano soliti fare Enzo e Patrizia Mirigliani con le miss giunte sul podio, Carlotta viene richiamata a Salsomaggiore, il suo incarico è condurre la lotteria di Miss Italia. E ritrova Fabrizio...