Risparmi spariti, migliaia in ansia «Gaiatto raggirato, è lui la vittima»

PORTOGRUARO - Quanti risparmiatori si sono rivolti al Venice Investment Group? Centinaia. Forse migliaia. Quasi trecento clienti del tradersi sono riuniti in un gruppo Facebook chiuso, dove ci si confronta con molta prudenza perchè si teme di essere spiati da qualche persona vicina alla società specializzata nel mercato forex. In settanta si sono ritrovati il 16 marzo all'hotel La Botte di Portogruaro e una cinquantina in un locale di Mestre il 27 marzo. Si sta valutando qualiper ottenere la restituzione dei propri risparmi. «Fino a qualche giorno fa - spiega uno dei membri del gruppo - ci hanno rassicurato che i soldi sarebbero stati restituiti. Invece non è successo nulla. Continuano a dire che i conti sono bloccati, che l'attività va comunque avanti e che appena i conti si sbloccheranno verremo pagati».Intanto la società londinese-slovena ha emesso unspiegando che lo stesso Gaiatto sarebbearchitettato da ex collaboratori con lo scopo di screditare la Venice.. Hanno cercato di indurre Gaiatto a "sparire"».