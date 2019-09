Schianto mortale in offshore, solo uno aveva le cinture di sicurezza

di Gianpaolo Bonzio

VENEZIA - Un'inchiesta, al momento ancora contro ignoti, per i reati diIl procuratore della Repubblica di Venezia, Bruno Cherchi, ha intenzione di fare piena luce sulsul record della morte, costato la vita al pluricampione di offshore, 76 anni di Oggiano (Lecco), al pilota e amico d'impresa(57), anche lui deceduto nello schianto sulla lunata a protezione della bocca di porto di San Nicolò, e al pilota olandese, terza vittima del tentativo, riuscito, di polverizzare il tempo di percorrenza tra Montecarlo e Venezia, una classica del mondopercorsa martedì da Buzzi in 18 ore e mezza.Unico superstite, come si ricorderà,salvato dal fatto che si fosse alzato per preparasi la borsa e quindi sbalzato in acqua dall'impatto con la lunata. Ieri pomeriggio Invernizzi è stato dimesso dall'ospedale Civile e si è recato dagli inquirenti per deporre. La sua testimonianza è infatti fondamentale