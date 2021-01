Fabiano sconfitto dal tumore a soli 50 anni, guidava l'agriturismo di famiglia

PORTOGRUARO

Ha dedicato la vita a Ciò che amava, lottando come un guerriero: purtroppo non è riuscito a sconfiggere la malattia. Fabiano Simonatto, 50 anni, titolare dell'agriturismo Ca' Menego a Summaga di Portogruaro, è deceduto ieri, in casa, tra le braccia dei famigliari. Da anni si stava curando per un tumore. Fabiano con Giuliana portava avanti l`azienda agrituristica Ca' Menego, nata nel 1994 dalla passione di famiglia e quindi, dal 2003, condotta dalla coppia, con impegno e dedizione. Un agriturismo immerso nelle campagne di Summaga, che in molti hanno avuto modo di conoscere non solo per la tradizionale cucina contadina ma pure per le varie iniziative che Fabiano e la famiglia programmavano. Simonatto era attaccato alla terra in cui era nato e voleva trasmettere alle nuove generazioni la cultura contadina. Da qui la decisione di proporre la fattoria didattica, iscritta all'albo regionale, ai bambini della scuola dell'infanzia e della primaria e laboratori in cui provavano a fare il pane, la polenta e il formaggio, imparando a seminare e a prendersi cura degli animali, apprendendo in modo divertente la provenienza del cibo, nel rispetto dei cicli naturali della filiera alimentare. Fabiano lascia la moglie e tre figli. Il funerale sarà celebrato domani, lunedì, alle 15, nell'Abazzia di Summaga (stasera il Rosario).



© RIPRODUZIONE RISERVATA