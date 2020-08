Fa il bagno in mare, ha un malore sott'acqua: grave un 25enne

Rischia di annegare sul litorale di Bibione, 25enne tedesco trasferito in codice rosso all'ospedale. È ricoverato al San Tommaso dei Battuti di Portogruaro il giovane turista che oggi ha rischiato grosso mentre faceva il bagno in mare. Il 25enne ha raggiunto il litorale antistante piazzale Zenith. Verso mezzogiorno ha deciso di fare un bagno refrigerante, ma di lì a poco ha accusato un malore finendo sott'acqua.



Se ne sono accorti i bagnini della "Bibione spiaggia" che sono subito accordi, facendo scattare il protocollo di emergenza. Mentre i bagnini hanno portato a riva il malcapitato, il personale del punto di primo intervento di via Maya è intervenuto sulla spiaggia con il quad, la moto e l'ambulanza. Il 25enne ha accusato la sindrome d'annegamento tanto che il personale sanitario lo ha portato in codice rosso all'ospedale di Portogruaro. Le sue condizioni sono serie ma si salverà grazie alla professionalità dell'equipe di soccorritori.