Ex ospedale al mare, Cassa depositi e prestiti accetta l'offerta dell'imprenditore tedesco leader nella sanità digitale

VENEZIA - Cassa depositi e prestiti comunica in una nota di aver accettato, attraverso la controllata CDP Immobiliare SGR, l'offerta vincolante presentata dall'imprenditore tedesco Frank Gotthardt, fondatore e presidente di CompuGroup Medical, azienda leader a livello mondiale nel settore della sanità digitale, per l'acquisto del complesso denominato Ex Ospedale al Mare al Lido di Venezia. La proprietà immobiliare oggetto dell'operazione, situata nell'area nord del Lido in prossimità dell'aeroporto Nicelli, si estende su una superficie complessiva di circa sei ettari e fa parte del portafoglio del Fondo Investimenti per la Valorizzazione (FIV) - Comparto Extra, gestito da CDP Immobiliare SGR.

Il compendio è composto da 29 padiglioni che saranno interamente recuperati. «Il trasferimento della proprietà del complesso a favore di Frank Gotthardt - spiega la nota - si perfezionerà a conclusione dell'iter amministrativo di valorizzazione ed all'ottenimento delle autorizzazioni da parte di tutti gli Enti interessati, prodromici all'avvio della realizzazione del progetto di sviluppo che sarà promosso dal futuro acquirente, denominato "Progetto Mare" che punta alla realizzazione di un parco tecnologico (eHealth Technopark) dedicato all'innovazione e alla ricerca nella sanità digitale e finalizzato allo sviluppo, implementazione e commercializzazione di applicazioni innovative e di intelligenza artificiale per il settore medicale.com