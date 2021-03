MIRANO - L'ex olgettina, già coniglietta di Playboy, se l'è cavata a buon mercato. L'amico produttore cinematografico, volto noto delle tv locali, è andato incontro ad una pesante condanna. Destini contrapposti per Erika Marcato e Amedeo Gagliardi, a giudizio per una serie di estorsioni e tentate estorsioni ai danni di anziani. Il Tribunale di Pesaro ha derubricato l'accusa più grave a carico della 33enne di Vigonza, con domicilio a Mirano, condannandola a tre mesi di reclusione per truffa. Hanno invece retto gli addebiti a carico del 54enne di Selvazzano (Pd) che ha rimediato una pena di cinque anni e 10 mesi. Stessa sorte è toccata ad Andrea Callegari, 58, di Cartura, condannato a cinque anni e 9 mesi di carcere. Era accusato di essere il regista delle vendite porta a porta. Assoluzione piena infine per Mirco Chieregato, 41enne di Pontecchio Polesine (Ro), che avrebbe avuto il ruolo di prestanome. Il tribunale ha accolto solo parzialmente le richieste della pubblica accusa che aveva sollecitato pene pesanti per tutti: 6 anni e 7 mesi per Gagliardi, chiamato a rispondere anche di lesioni personali, 6 anni e 6 mesi per Callegari, 5 anni e 6 mesi a testa per Marcato e Chieregato.



DERUBRICAZIONE

La difesa dell'ex olgettina di Arcore, affidata all'avv. Simone Valenti, ha manifestato soddisfazione per il verdetto. Erika è stata scagionata dall'accusa di aver compiuto condotte estorsive ai danni degli anziani, con la derubricazione in truffa. Ora la Marcato vuole mettersi alle spalle questa vicenda per potersi dedicare alla sua nuova attività nel campo della moda, dove ha avviato un'azienda di accessori. Chi invece rischia grosso è Gagliardi, che ha scontato il fatto di aver già rimediato una condanna per fatti analoghi. Il suo legale, l'avv. Davide Pessi, ha annunciato l'intenzione di impugnare il verdetto in appello.



LA VICENDA

Secondo la Procura pesarese, il gruppo era specializzato nelle vendite porta a porta e riusciva a rifilare contratti onerosi a persone anziane, costrette poi a sborsare grosse cifre. Otto gli episodi contestati nell'indagine diretta dal pm Giovanni Narbone, risalenti al 2016. Si presentavano a casa dicendo ai clienti di firmare un foglio con cui prestavano il consenso a ricevere un'altra persona. A quel punto entrava in gioco Gagliardi che li convinceva a sottoscrivere un acquisto dal catalogo. Da qui sarebbero scattati veri e propri obblighi. Al processo è emerso che gli imputati minacciavano gli anziani. Li avvisavano che avrebbero pagato parcelle da 20mila euro agli avvocati se non avessero acquistato i prodotti; o che avrebbero rischiato di vedersi pignorare la pensione. Tutte condotte che la pubblica accusa ha definito estorsive. In uno di questi incontri un'anziana aveva capito che si trattava di una truffa e non voleva comprare niente. Ma Gagliardi le aveva detto che rischiava pesanti conseguenze. Fortunatamente in quel frangente il marito della donna era rientrato a casa. Gagliardi voleva andarsene ma nella concitazione aveva urtato l'anziana facendola cadere a terra. La coppia aveva preso la targa della sua auto ed era corsa a sporgere denuncia in Questura.

