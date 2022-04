VENEZIA - I tedeschi di Mtk, proprietari dell'area degli ex Gasometri a San Francesco della Vigna, hanno rinunciato a costruire l'albergo super lusso all'interno dello scheletro dei vecchi impianti che per un secolo hanno bruciato carbone per produrre gas. Esasperati dalle lentezze del Comune hanno deciso di tornare al progetto originario, ossia di costruire 80 appartamenti di lusso che finiranno, quasi tutti, nelle mani di stranieri facoltosi come alloggi per le vacanze e quindi chiusi per la maggior parte dell'anno. Invece di rivitalizzare un'area di Castello a fianco dell'Arsenale, portando anche 200 dipendenti (oltre all'indotto) necessari a far funzionare un hotel di lusso, quel luogo sarà ancora più ingessato e abbandonato a se stesso.

STORIA PLURIDECENNALE

D'altro canto del riutilizzo dei gasometri se ne parla sin dagli anni Ottanta del secolo scorso e non si è mai arrivati a concretizzare un progetto. Mtk di Ian Holler, acquistando l'area, ci ha provato ma la Giunta Brugnaro l'ha bloccata non concedendo una deroga alla delibera con la quale ha posto uno stop alla realizzazione di nuovi alberghi in centro storico, andando anche contro se stessa visto che aveva inserito il progetto per San Francesco della Vigna (nell'ambito degli altri 550 presentati nel 2017 per il Piano degli Interventi) tra quelli prioritari e fattibili. E adesso? Adesso niente più albergo ma anche niente più super palestra per le scuole Benedetti, Barbarigo e Sarpi che Mtk, pur di ottenere il cambio di destinazione da residenziale ad alberghiero, era disposto a costruire nell'area individuata dal Comune a circa 300 metri di distanza dagli istituti in un terreno dell'Arsenale: un intervento da 2 milioni e mezzo di euro, contro i 750 mila previsti dal progetto precedente del 2008. Oltre agli appartamenti di lusso, dunque, i privati confermano la costruzione di un ponte sul rio di Santa Giustina, il rifacimento della darsena (che resterebbe pubblica, a parte 10 posti) e un nuovo campo, mentre non si sa se verrà confermata la demolizione di un edificio per ricreare il campo a L verso l'acqua davanti alla chiesa di San Francesco della Vigna (com'è ritratto nei quadri di Canaletto e Guardi): complessivamente, a parte gli spazi per gli appartamenti, il resto dei 10.600 metri quadrati diventerà campo e verde pubblico. Per quanto riguarda la palestra per gli istituti superiori, invece, il progetto originario prevedeva una struttura molto più piccola (circa 500 metri quadrati) e al posto dell'attuale cortile del Sarpi togliendo luce alle scuole. Ma gli studenti e gli insegnanti l'avevano bocciato. Per cui Mtk ha proposto al Comune di monetizzare la palestra pagandogli i 750 mila euro previsti, così l'Amministrazione potrà costruirla come e dove vorrà.

L'INVESTIMENTO

L'investimento dei tedeschi rimane sempre da circa 60 milioni di euro, parte spesi per l'acquisto dell'area, oltre a opere di urbanizzazione per 8,5 milioni, e le bonifiche del terreno già realizzate e costate circa 7 milioni di euro. Il Comune perderà, invece, 1,6 milioni di euro come interesse pubblico per il cambio di destinazione d'uso. Dopo aver invano atteso anni la risposta dell'Amministrazione, Mtk lo scorso dicembre ha protocollato la bozza di convezione per attuare il vecchio progetto unitario del 2013 con destinazione residenziale e, come detto, come unica modifica, ha inserito la monetizzazione della palestra. Per far partire l'operazione basta una delibera di Giunta ma, dopo aver atteso anni per l'albergo, ora stanno aspettando già da cinque mesi una risposta alla nuova proposta.