MESTRE - «Per volontà di Paolo vi chiediamo di non indossare abiti scuri, in particolare neri». Il nero era un colore che non piaceva a Paolo Giusto, veneziano ex docente di educazione fisica del liceo scientifico Giordano Bruno, deceduto lo scorso 1. giugno nell'ospedale di New Orleans dopo un incidente stradale negli Stati Uniti in sella alla sua Harley Davidson, con la quale era impegnato in un raid motociclistico. Una vicenda che ha suscitato sgomento fra i numerosi conoscenti della vittima.

Lo racconta la figlia Alessandra, che insieme al fratello Andrea ha organizzato il primo funerale italiano: si svolgerà lunedì, alle 10, nel Duomo di San Lorenzo, dato che soltanto oggi la salma arriverà all'aeroporto Marco Polo. La moto era stata travolta da una donna al volante di un'auto il 24 maggio durante il percorso da Los Angeles a Miami, in un viaggio sulle due ruote iniziato il 10 maggio. Le pratiche per il rientro della salma sono state gestite dal consolato italiano di Houston, che si è occupato attraverso un notaio di timbri e postille di autenticazione dei documenti prodotti, e da un'agenzia funebre di New Orleans. «Abbiamo dovuto risolvere diversi problemi con la documentazione sanitaria spiega Alessandra Giusto Abbiamo dovuto dichiarare che la salma era pulita, non portasse virus e non avesse patologie tali da impedire la partenza. Ma gli inghippi non erano ancora finiti. È stato constatato che il primo certificato di morte era sbagliato, perché indicava l'autopsia quando questa non era stata eseguita. Era stato anche scritto che il decesso era avvenuto per trauma, e non era vero. Abbiamo chiesto alle autorità competenti di specificare le varie situazioni mediche che hanno comportato le conseguenze della morte».

Il secondo funerale di Paolo Giusto sarà celebrato sabato 13 agosto a Sanremo, città dove Paolo Giusto viveva dal 2010 dopo aver raggiunto la figlia in seguito alla morte della moglie per una malattia, e acconto a lei sarà seppellito nella tomba di famiglia.