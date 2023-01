MESTRE - Da anni sono più o meno in un magazzino anche se, se parli con i cinesi della zona, non li conosce praticamente nessuno. «Lì si ritrovano solo alla domenica pomeriggio, arrivano tutti da fuori... Noi cristiani? No, siamo buddisti» dicono nei negozi e nei bar vicini a quella sede alla fine di via Dante, a due passi dalla stazione (e alcuni non sono nemmeno buddisti). Eppure questi loro connazionali, riuniti nell'associazione della Chiesa cristiana evangelica cinese, si sono aggiudicati all'asta l'ex cinema Piave, quella sala a luci rosse di via Premuda chiusa ormai da anni, acquistata per quasi 400mila euro dopo una gara al rialzo, a fronte dei sei precedenti tentativi andati miseramente deserti. Una sorpresa per tutti in via Piave, a partire dal commercialista e revisore legale mestrino Danilo Capone, incaricato di seguire la procedura disposta dal Tribunale di Venezia. Che ormai non aveva quasi più speranze di riuscire a cedere quell'immobile.



GARA AL RIALZO

Per trasformare un ex cinema porno in una chiesa servirà di sicuro più di qualche benedizione, oltre ad un'altra notevole quantità di denaro necessaria alla ristrutturazione. «Ma di questo non me ne hanno parlato - spiega il commercialista Danilo Capone -. Il loro interesse era acquisire questo immobile, e questo hanno fatto dopo averlo visitato in alcuni sopralluoghi».

I referenti della Chiesa cristiana evangelica cinese, che a Mestre ha messo radici già dal 1990, si sono fatti rappresentare da un mediatore immobiliare che, in questa settima asta partita da un'offerta minima di 212mila euro (una miseria, pensando che si tratta di un'intera palazzina, seppure dismessa, nel centro di Mestre), è progressivamente salita fino all'ultimo rialzo a 397mila euro, con la sala aggiudicata ai cinesi. A contendersi l'ex cinema a luci rosse c'era infatti un'altra società di Catanzaro che, probabilmente, avrebbe sviluppato qualche progetto immobiliare a differenza di una chiesa che, a questo punto, sorgerà davvero a due passi da quella della Madonna di Lourdes, nel cuore di via Piave.



SCONOSCIUTI DA TUTTI

Don Marco Scaggiante, parroco della chiesa del rione, ha appena finito di pulire i rifiuti lasciati dagli sbandati attorno alla parrocchia, come deve fare tutte le mattine. «No, mai sentiti - commenta il sacerdote -. Non abbiamo nessun contatto con questa chiesa evangelica. Bene che questo edificio sia stato acquistato, ma purtroppo abbiamo tanti altri buchi dove regna il degrado». E non ha nessun rapporto con la Chiesa cristiana evangelica cinese neanche quella italiana: «I cinesi? No, mai sentiti» dicono dalla sede di via Torino. Solo il sito web dei Servi di Dio della chiesa cinese (nel quale peraltro sono inserite decine di contatti inesistenti) offre qualche informazione sulle origini di questo culto sorto in seguito all'emigrazione degli orientali dopo la riforma economica negli anni '70: Tra i tanti emigranti che soggiornavano nell'albergo DaShanLan a Pechino in attesa del visto, vi erano i servi di Dio, fondatori dell'attuale Chiesa Cristiana Cinese in Italia si legge, arrivando poi al 1981, quando la Chiesa formatasi a Roma si riunisce per studi biblici fino all'arrivo di un predicatore dalla Cina.

Insomma, le l'ex cinema a luci rosse diventerà prima o poi una chiesa, non resta che aspettare di vedere la presentazione di qualche progetto al Comune, se non altro per il cambio di destinazione d'uso. Per Paolo Ticozzi, consigliere comunale del Pd, è comunque «una bella notizia per il rione Piave. Nonostante la soddisfazione - aggiunge Ticozzi -, rimane un po' di amaro in bocca perché il Comune avrebbe potuto acquistare l'ex cinema ben prima, utilizzando l'avanzo libero di bilancio per destinarlo ad esempio alla danza».