Speranzon (Fdi): «L'ex terrorista rossa Susanna Ronconi fa appelli per le droghe leggere, incredibile possa tenere seminari»

MESTRE - Raffaele Speranzon (Fdi) critica l'invito fatto dalla ex brigatista Susanna Ronconi ad un seminario svoltosi nei giorni scorsi a Mestre, nel veneziano. «La Ronconi, ex terrorista rossa - rileva Spreranzon - è stata chiamata a trattare il tema delle droghe all'Auditorium di Favaro Veneto nel Comune di Venezia. Ovviamente non ha perso tempo per ribadire la sua posizione a favore della legalizzazione delle sostanze stupefacenti, ma non nasce da qui il mio sdegno. Susanna Ronconi ha ucciso di suo pugno. E' stata protagonista di una catena di omicidi perpetrati dalle Brigate rosse, in alcuni casi, premendo il grilletto di un'arma e cancellando la vita di inermi servitori dello Stato».

Per Speranzon «la Ronconi avrà anche scontato la sua pena (generosissima visto il numero e l'efferatezza degli omicidi) ma resta una persona che non dovrebbe tenere seminari. Purtroppo, la realtà è questa: le vittime di terrorismo non hanno avuto alcun tipo di risarcimento e sono costretti a piangere in silenzio i loro cari strappati alla vita dai terroristi, mentre i carnefici ce li ritroviamo invitati dalle istituzioni a tenere conferenze in giro per l'Italia».