MESTRE - C'è un'altra arma in più contro il Covid. È arrivato anche nell'Ulss 3 Serenissima l'Evusheld, il farmaco per la profilassi di persone che, avendo particolari problemi di salute, sono immunodepresse e per questo particolarmente esposte alla malattia che potrebbe insorgere a seguito dell'infezione da coronavirus. Qui sta la differenza con gli anticorpi monoclonali usati finora: mentre questi ultimi servono a curare, nelle fasi precoci, soggetti fragili già positivi al tampone e a rischio, somministrandola entro 5-7 giorni dall'insorgenza, al fine di bloccare l'evoluzione in forma grave che potrebbe anche portare alla morte; questo nuovo farmaco, invece, serve per essere usato anche su soggetti negativi al Covid a scopo non terapeutico bensì preventivo, per dare maggiore protezione nel caso in cui i medici ravvedano un pericolo di esposizione al virus.



IL MECCANISMO

L'Evusheld è fatto dall'associazione dei due monoclonali tixagevimab e cilgavimab. «È un farmaco per il quale ancora non è stato completato il percorso di validazione, ma per il quale c'è il via libera del ministero, dell'Aifa e della Regione per impiegarlo col consenso informato del paziente», spiega il primario di Malattie infettive Sandro Panese. Va chiarito, a scanso di equivoci, che non è alternativo al vaccino, che pure è lo strumento di prevenzione per antonomasia, bensì va valutato un rapporto particolare tra i due. «Lo utilizzeremo su pazienti fragili, come strategia preventiva, con l'obiettivo di far fronte a una risposta anticorpale al vaccino inadeguata, inesistente oppure insufficiente. Ecco perché, prima di procedere alla somministrazione, è fondamentale fare il test degli anticorpi: se la quantificazione risulta bassa, allora vuol dire che il trattamento è indicato», sottolinea Panese. Per questo nuovo Evusheld sono arrivate all'ospedale dell'Angelo le prime 91 forniture, alcune delle quali verranno smistate all'Ulss 4 del Veneto orientale. Non si tratta di compresse da ingerire, ma di due iniezioni intramuscolo da farsi consecutivamente, ma non nella stessa sede. Saranno gli specialisti, con la supervisione dello stesso primario, a selezionare i destinatari prima valutandone la storia clinica, poi facendo il test degli anticorpi. Tra i pazienti potranno esserci persone affette da particolari forme di tumore, chi ha avuto un trapianto d'organi, chi soffre di Hiv. Intanto, di pari passo con il miglioramento degli indicatori della pandemia, stanno scendendo anche le cure con gli anticorpi classici, passate da una cinquantina alla settimana a una decina: diminuzione, a dire il vero, che è effetto anche della disponibilità dei nuovi farmaci anti-virali che si stanno dimostrando molto efficaci contro il Covid.