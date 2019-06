Nordest, in un anno la Finanza ​ha scoperto duemila evasori fiscali

di Nicola Munaro

Quasi mille evasori in Veneto in un anno - la cifra sale a 1.800 se si aggiungono i dati del Friuli Venezia Giulia - e una regione divenuta terreno di conquista per le cosche mafiose, con tutto il corollario di quello che questo significa: riciclaggio di capitali illeciti, mercato della droga e guerra (al ribasso) negli appalti, spesso pubblici. Tutti nemici messi nel mirino dal comando Interregionale della Guardia di Finanza, che ieri a Venezia, nella caserma Tommaso Mocenigo, alla Giudecca, ha celebrato il 245esimo anniversario della...