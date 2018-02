Artigiano non paga tasse dal 2008: «Sono cittadino veneto, non italiano»

di Vittorino Compagno

VIGONOVO - Dal 2008 non paga le tasse. Per lui non esistonoo altri tipi di imposte. Nulla di nulla. Per l'acqua si arrangia e sulla bolletta dell'energia elettrica compila un nuovo bollettino dal quale defalca la quota del canone tv.Nessuno è mai stato in grado di pignorare qualcuno dei suoi beni, compresa l'abitazione dove vive, perché non esistonodi alcun genere. Da 5 anni nessun ente lo cerca più. Eppure il 58enneè un artigiano edile che lavora normalmente. E' in possesso di unaed emette regolari fatture, delle quali però non versa l'Iva né le relative tasse. Vive nella frazione, in via Pascoli 45.Si dichiara cittadino delloe per farlo capire a tutti ha issato davanti alla sua abitazione, sorvegliata da telecamere come se fosse una base militare, la bandiera con il. Nessuno può entrare nella sua proprietà, che lui ha definito Territorio dello Stato Veneto. Un cartello recita: È vietato l'accesso ai non autorizzati. Ce l'ha con il. Dal 2008, dopo avere chiuso la sua società edile e liquidato i 10 dipendenti, ha deciso che non verserà più un centesimo allo Stato, che lui dichiara di non riconoscere. Le cartelle esattoriali da 80mila, 190mila e 250mila euro, finora pervenute assieme a quelle di Inail, Inps e altro, vanno tutte a finire tra i rifiuti.A casa sua non è riuscita ad entrare neanche la Guardia di finanza. Garantisce che vive bene e che i soldi non gli mancano. Anzi. Tutto è cominciato, secondo lui, con un credito a suo favore dovutogli dallo Stato italiano. Una somma di«Non sono cittadino italiano e non riconosco le leggi italiane - ribadisce Mescalchin. Sono veneto e come tale non ho alcuna intenzione di pagare le tasse allo Stato italiano. Anzi, è lo Stato italiano a dovermi del denaro. Mi deve dare indietro i soldi finora versati durante la mia attività lavorativa, corrispondenti a». Quando nel 2013 ha avuto a casa la visita della Guardia di Finanza, non li ha neanche fatti entrare nella sua proprietà. I finanzieri non sono stati in grado di confiscargli nulla perché non esistono documenti che attestino di possedere beni.«Non voglio morire per colpa dello Stato, come ho visto succedere a molti miei amici imprenditori che si sono suicidati - continua Mescalchin, già protagonista di una puntata delle Iene su Italia1 - Fino al 2007 ho sempre pagato regolarmente le tasse, poi mi sono accorto di avere sempre sbagliato. Rivoglio indietro quei soldi. Ora vivo meglio di prima. Quando vado dal medico o in ospedale mi curano gratuitamente e nessuno mi ha mai chiesto nulla. D'altronde, se curano gratuitamente gli immigrati, perché non dovrebbero curare anche me».