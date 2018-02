Evade dai domiciliari, scoperto dai carabinieri tenta la fuga: arrestato

di Marco Corazza

Sorpreso in auto dainonostante fosse ai domiciliari. Non è finita come sperava la fuga di T.A., 64enne diche l'altro giorno ha intentato un inseguimento con i carabinieri. L'uomo infatti, un noto pregiudicato, doveva scontare la pena tra le mura di casa. Lo sapevano bene i militari dell'Arma che lo hanno intravisto in centro mentre era alla guida dell'auto. Ne è scaturito l'lungo le vie cittadine, terminato con il fermo del. Per lui sono scattate le manette.L'accusa questa volta è evasione. Ma per lui non sono finiti i guai. Dagli accertamenti è infatti emerso che guidava con lada 3 anni. Ora l'autorità giudiziaria dovrà pronunciarsi nuovamente sulla condotta del 64enne di Portogruaro. Nei guai anche un uomo di, S. M., ritenuto colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Fatti accaduti a Concordia Sagittaria nel corso dell’ultima estate. L’uomo è stato portato a casa dove sconterà la pena ai domiciliari.