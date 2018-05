Eva Pevarello, cantante di X-Factor, «Aggredita e derubata a Venezia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - "Una donna ha appena preso Eva per il collo, veneziani come state". Il post è di un'amica di Eva Pevarello, la giovane cantante, ex star di X-Factor e reduce dall'ultimo Festival di Sanremo (sezione giovani). L'artista di Thiene, infatti, sabato pomeriggio si trovava insieme a un gruppo di amici a Venezia per festeggiare un addio al nubilato quando una donna l'avrebbe prima assalita e poi le avrebbe rubato il cellulare, sotto lo sguardo attonito degli amici. La cantante ha sporto denuncia, questa mattina, alla stazione dei carabinieri di Thiene. I militari procedono al momento per furto con strappo.