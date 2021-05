Europei Budapest 2021, Federica Pellegrini è medaglia d'argento nei 200 metri stile libero

Federica Pellegrini è ancora una volta sul podio; questa volta agli Europei di nuoto di Budapest: medaglia d'argento nei 200 metri libero per lei. Il capitano azzurro ha battuto in finale Andrea Murez (Israele), Valentine Dumont (Belgio), Charlotte Bonnet (Francia), Freya Anderson (Gran Bretagna), Katja Fain (Slovenia) e Julia Mrozinski (Germania). Non le è riuscita, invece, la rimonta sulla rivale ceca Seemanova, che con il crono a 1'56"27 ha conquistato il gradino più alto e la medaglia d'oro. A un soffio di distanza dal lei Federica Pellegrini con 1'56"29 - soltanto due centesimi di secondo di ritardo - e al terzo posto la britannica Anderson con 1'56"42. Con la gara di oggi, salgono a sei le finali europee disputate dal capitano azzurro nei 200 stile libero.

«Oggi la medaglia non era scontata perché eravamo tutte vicine. Sono stanca ma contenta per l'andamento dei 200 di oggi. Alla fine non ne avevo più - ha dichiarato Pellegrini appena uscita dalla vasca della Duna Arena - Onestamente ero un pò provata, perché era l'ultima occasione per fare tanti turni attaccati prima delle Olimpiadi. Sono molto soddisfatta di come ho gestito la gara, con un primo cento controllato e un ritorno alla mia maniera», ha aggiunto poi la 32enne veneta.